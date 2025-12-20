Российские школьники определились с выбором будущих профессий

Среди российских школьников 6–11 классов прошел опрос о выборе будущей профессии. Его результаты показали значительный сдвиг интересов: вместо популярных ранее блогеров и юристов теперь лидируют инженерные и технические специальности.

Абсолютным лидером стал промышленный дизайн, который выбрали 76 тысяч подростков. На втором месте оказалась профессия бионика с 30 тысяч голосов. В первую пятерку также вошли IT-специалисты, ветеринары и технологи кондитерского производства.

