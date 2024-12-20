В больнице Москвы спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

В городской клинической больнице имени Иноземцева спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пациенту грозил обширный инсульт.

Врачи провели сложную операцию. Они сформировали новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов. Здоровые артерии были соединены с помощью донорского сосуда, взятого из руки пациента.

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