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20 декабря, 14:30

Общество

В больнице Москвы спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

В больнице Москвы спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

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В городской клинической больнице имени Иноземцева спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пациенту грозил обширный инсульт.

Врачи провели сложную операцию. Они сформировали новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов. Здоровые артерии были соединены с помощью донорского сосуда, взятого из руки пациента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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