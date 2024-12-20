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20 декабря, 07:45

Общество

Москвичи могут зарегистрировать брак на станции метро "Маяковская"

Москвичи могут зарегистрировать брак на станции метро "Маяковская"

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Все больше московских молодоженов выбирают необычные места для регистрации брака. В новом году в этом списке вновь окажутся станция метро "Маяковская" и Северный речной вокзал. В связи с их большой популярностью проект "Новые адреса счастья" решил увеличить количество доступных дат на этих площадках.

Так, на "Маяковской" церемонии станут доступнее на 30%. На Северном речном вокзале дополнительные слоты будут в мае и июне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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