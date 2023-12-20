Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону

Новости часа: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону

Акция "Подвешенный мандарин" пройдет в Москве с 15 по 31 декабря

Зрительница Москва 24 показала украшенную фотошарами новогоднюю елку

Популярность агротуризма среди москвичей возросла на 19%

Зрители Москва 24 показали, как украсили елки к Новому году

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря

Онлайн-камеры показали актуальную погоду в Москве

"Атмосфера": сильный ветер ожидается в Москве 21 декабря

Около 30 НКО получили бесплатные помещения от столицы

Жители столицы показали наряженные к Новому году елки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число вызовов врачей на дом не превышает аналогичный период прошлого года, заявил Депздрав.

Новый теннисный центр у стадиона "Спартак" сможет принимать соревнования мирового уровня, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Новый корпус Третьяковской галереи в Москве будет сдан строителями весной 2024 года, сообщил журналистам глава публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

Читайте также
обществомедицинагородстроительствовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика