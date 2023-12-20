Новости часа: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число вызовов врачей на дом не превышает аналогичный период прошлого года, заявил Депздрав.

Новый теннисный центр у стадиона "Спартак" сможет принимать соревнования мирового уровня, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Новый корпус Третьяковской галереи в Москве будет сдан строителями весной 2024 года, сообщил журналистам глава публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.