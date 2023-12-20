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20 декабря, 15:00

Общество

"Актуальный репортаж": юный москвич посетил метродепо и выбрал будущую профессию

"Актуальный репортаж": юный москвич посетил метродепо и выбрал будущую профессию

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Любитель московского метро 11-летний Даниил побывал в кабине электропоезда. Школьника пригласили на экскурсию в метродепо. Сначала мальчику показали состав, которому почти 100 лет, а затем разрешили объявить станции уже в современном поезде.

Кроме того, юному москвичу показали столичный корпоративный университет транспортного комплекса, в который подросток решил поступить после школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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