"Актуальный репортаж": юный москвич посетил метродепо и выбрал будущую профессию

Любитель московского метро 11-летний Даниил побывал в кабине электропоезда. Школьника пригласили на экскурсию в метродепо. Сначала мальчику показали состав, которому почти 100 лет, а затем разрешили объявить станции уже в современном поезде.

Кроме того, юному москвичу показали столичный корпоративный университет транспортного комплекса, в который подросток решил поступить после школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.