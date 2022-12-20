Новости часа: ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет. Об этом заявило ведомство.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости усилить поддержку соотечественников, которые живут за рубежом.

Три человека погибли, один пострадал в результате пожара на магистральном газопроводе в Чувашии. Об этом сообщили в ТАСС.