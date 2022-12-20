МЧС не вводило запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь

В МЧС заявили, что ограничений и запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии ведомства нет. Ранее там попросили соблюдать нормы закона "О тишине" и меры противопожарной безопасности.

Также в МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники. Они возникают при аварийном режиме работы электросети, ее перегрузке, коротких замыканиях, неосторожном обращении с огнем, нарушении требований пожарной безопасности и культуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.