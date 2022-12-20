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Общество

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла почти на 16% за неделю

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла почти на 16% за неделю

Жители Балашихи пожаловались на проблемы с вывозом мусора после снегопада

"Атмосфера": 9 градусов мороза ожидается в столице вечером 20 декабря

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Жители Подмосковья пожаловались на очереди в общественный транспорт

Свиной грипп выявили в 86 регионах России

Жители Балашихи пожаловались на горы мусора в дворе одного из ЖК

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 20 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла почти на 16%. Об этом заявил Роспотребнадзор.

В Москве усилили патрулирование лесов, чтобы избежать незаконной вырубки елей. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Еще 330 турникетов московского метро начнут подключать к оплате по Face Pay с января 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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