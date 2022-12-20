13:00Общество
Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла почти на 16% за неделю
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла почти на 16%. Об этом заявил Роспотребнадзор.
В Москве усилили патрулирование лесов, чтобы избежать незаконной вырубки елей. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Еще 330 турникетов московского метро начнут подключать к оплате по Face Pay с января 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.