Первоначальный ипотечный взнос предложили субсидировать в России

В России предложили субсидировать первоначальный ипотечный взнос. В первую очередь проект рассчитан на тех, кто хочет построить дом или купить жилье в новостройке. Письмо на одобрение уже направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину

Предполагается, что такая мера поддержит демографическую ситуацию в стране и поможет строительной отрасли. Кроме того, авторы идеи предлагают за каждого последующего ребенка снижать ипотечную ставку на один процент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.