Максимальный размер выплат по больничному листу увеличится с 1 января

С 1 января увеличивается максимальный размер выплат по больничному листу. Для людей с восьмилетним стажем он составит почти 2 800 рублей за день и почти 85 тысяч за месяц.

Кроме того, оплачивать лист нетрудоспособности будут и тем гражданам, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Однако есть условие: если граждане за предыдущий год платили страховые взносы на сумму не менее 4 833 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.