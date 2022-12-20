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Общество

Максимальный размер выплат по больничному листу увеличится с 1 января

Максимальный размер выплат по больничному листу увеличится с 1 января

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С 1 января увеличивается максимальный размер выплат по больничному листу. Для людей с восьмилетним стажем он составит почти 2 800 рублей за день и почти 85 тысяч за месяц.

Кроме того, оплачивать лист нетрудоспособности будут и тем гражданам, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Однако есть условие: если граждане за предыдущий год платили страховые взносы на сумму не менее 4 833 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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