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Общество

Госдума рассмотрит во II чтении закон о биометрии

Госдума рассмотрит во II чтении закон о биометрии

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Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении закон о биометрии. Сообщается, что проект существенно доработали. Например, исключили возможность доступа к информации для иностранцев и определили, что ее сбором может заниматься только госучреждение. Также поправки исключают принудительный сбор биометрических данных.

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, одним из следующих шагов станет введение уголовной ответственности за утечку данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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