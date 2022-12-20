Роспотребнадзор не будет вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ. Как сообщили в ведомстве, уровень заболеваемости не настолько высок, чтобы вводить подобные ограничительные меры.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом по РФ выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Самым распространенным штаммом все еще называют свиной грипп, так как его выявили уже в 82 регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.