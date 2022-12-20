Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

Роспотребнадзор не будет вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор не будет вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Героям СВО могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму

Удаленное трудоустройство могут ограничить для россиян, уехавших из РФ

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты" прошел в Москве

Футболку с автографом Месси выставили на продажу в Москве

"Личная территория": заморозил дачников

Новости часа: iFly отменяет авиарейсы в Египет, запланированные на 20 и 21 декабря

Более 50 семейных мероприятий организуют в новогодние каникулы на ВДНХ

Глава Гидрометцентра рассказал о переменчивой погоде в столице

Роспотребнадзор не будет вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ. Как сообщили в ведомстве, уровень заболеваемости не настолько высок, чтобы вводить подобные ограничительные меры.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом по РФ выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Самым распространенным штаммом все еще называют свиной грипп, так как его выявили уже в 82 регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика