Удаленное трудоустройство могут ограничить для россиян, уехавших из РФ

Для россиян, уехавших из России, могут ограничить удаленное трудоустройство. Речь идет о тех, кто попадает под законодательное определение "налоговый нерезидент".

С такой инициативой выступили в Госдуме. Это будет касаться ряда специальностей, которые определит правительство. В качестве примера авторы идеи привели банковских работников, у которых есть доступ к базе данных клиентов, и отметили, что предлагаемые поправки направлены на защиту россиян и не дискриминируют их. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.