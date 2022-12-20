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Общество

Удаленное трудоустройство могут ограничить для россиян, уехавших из РФ

Удаленное трудоустройство могут ограничить для россиян, уехавших из РФ

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Для россиян, уехавших из России, могут ограничить удаленное трудоустройство. Речь идет о тех, кто попадает под законодательное определение "налоговый нерезидент".

С такой инициативой выступили в Госдуме. Это будет касаться ряда специальностей, которые определит правительство. В качестве примера авторы идеи привели банковских работников, у которых есть доступ к базе данных клиентов, и отметили, что предлагаемые поправки направлены на защиту россиян и не дискриминируют их. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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