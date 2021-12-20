В Москве прошел марафон по сбору помощи нуждающимся "Корзина доброты"

В Москве прошел крупнейший марафон по сбору помощи нуждающимся пенсионерам и семьям с детьми "Корзина доброты". Его провел Фонд продовольствия "Русь" совместно с X5 Group при поддержке правительства Москвы.

Принять участие могли все желающие. Москвичи покупали продукты с длительным сроком хранения: подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, орехи, сухофрукты и другое.

К собранному продовольствию X5 Group добавил 30%, чтобы все семьи получили равнозначные продуктовые наборы. В рамках марафона было собрано более 5 тысяч наборов. Весь объем продовольствия составил 40 тонн, что, в свою очередь, позволит помочь 19 тысячам людей из 11 регионов страны.

Фонд продовольствия "Русь" и X5 Group запустили социальный проект "Корзина доброты" в 2015 году. Партнеры оказывают продовольственную помощь по технологии food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи.

В рамках общерегиональных, общегородских и онлайн-марафонов в 2021 году уже удалось собрать более 89 тонн продуктов, помощь получили свыше 40 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.