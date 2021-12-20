Видео с работой грузчиков в аэропорту Внуково появилось в Сети

Видео с работой грузчиков в аэропорту Внуково появилось в интернете. На кадрах видно, как работник издалека кидает сумки в кузов грузовика. Багаж ему выкидывают из самолета, чемоданы летят по трапу.

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