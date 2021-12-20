В Москве выявили 2 630 новых случаев COVID-19

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В Москве выявлено 2 630 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки еще 2 642 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Московской области ковид подтвердился у 1 935 человек, в то же время выписали 2 024 человек.
За минувшие сутки в России подтвердили 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 169 из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Чукотке – 0%, в Калмыкии и Тыве – 0,05%, а также в Якутии – 0,1%.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 275 миллионов человек. Сейчас болеют почти 23 миллиона. В тяжелом и критическом состоянии находятся 88,5 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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