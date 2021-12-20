"Добрая елка мэра Москвы" стартовала в столице

Более 8 тысяч пациентов столичных детских больниц примут участие в акции "Добрая елка мэра Москвы". Она стартует 20 декабря и продлится до 29 декабря включительно. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для детей, которые в этот предпраздничный период оказались на больничных койках, устроят интерактивные мероприятия, сказочные представления и вручат новогодние подарки. Самые маленькие получат развивающие игры, наборы для творчества, а дети постарше – головоломки, настольные игры и книги.

Всего в акции примут участие 15 стационаров. Особое внимание уделят безопасности. Перед началом праздников в холлах больниц все артисты и персонал пройдут тестирование на COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.