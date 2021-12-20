Москвичам предложили отгадать театр на севере города

В рубрике "Красиво, елки-палки" телеканал Москва 24 показывает, как мир преображается к Новому году.

Москвичам предложили отгадать театр на севере столицы. Первые правильно угадавшие название получат призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.