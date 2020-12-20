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20 декабря 2020, 10:15

Общество

Еще 4 790 человек вылечили от коронавируса московские врачи

Еще 4 790 человек вылечили от коронавируса московские врачи

В микрорайоне Переделкино Ближнее жители полтора года ждут маршруток

Глава Роспотребнадзора назвала сроки завершения пандемии

После выступлений артистов штрафуют и закрывают клубы

Еще 4 790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Эксперт рассказала, могут ли детей без масок высаживать из транспорта

Москвичам обещают похолодание

Елочные базары открываются в Москве

Германия проявила интерес к российским вакцинам от COVID-19

В Москве за день почти 6,5 тысячи новых случаев коронавируса

Еще 4 790 человек вылечили от коронавируса московские врачи. Новых случаев в городе за день почти 6,5 тысячи.

В Подмосковье вылечили еще тысячу человек, заболевших за сутки там почти 1,5 тысячи.

Пандемия может пойти на спад к весне. А если постараться, в России все закончится еще раньше. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора. А министр здравоохранения считает, что вакцина поможет избавиться от пандемии, но циркуляция вируса в какой-то степени сохранится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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