Еще 4 790 человек вылечили от коронавируса московские врачи. Новых случаев в городе за день почти 6,5 тысячи.

В Подмосковье вылечили еще тысячу человек, заболевших за сутки там почти 1,5 тысячи.

Пандемия может пойти на спад к весне. А если постараться, в России все закончится еще раньше. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора. А министр здравоохранения считает, что вакцина поможет избавиться от пандемии, но циркуляция вируса в какой-то степени сохранится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

