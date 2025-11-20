Форум "Технологии Добра" прошел в кинотеатре "Октябрь" в Москве. На нем встретились бизнес, государство и некоммерческие организации. Известные актеры, IT-эксперты и топ-менеджеры компаний поделились опытом реализации социальных проектов.

Мероприятие прошло в гибридном формате и объединило в этом году более 6 500 участников. Это не только площадка для дискуссий, но и маркетплейс, где можно выбрать цифровые и финансовые продукты для благотворительной деятельности и получить к ним бесплатный доступ.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.