20 ноября, 22:45

Москвичи потребовали убрать с витрины магазина в Ясеневе провокационную Снегурочку

Москвичи потребовали от владельцев магазина в Ясеневе убрать провокационную фигуру Снегурочки с витрины. По их словам, такой образ неуместен, особенно рядом со школой и детским садом.

Юристы отметили, что демонстрация нижнего белья и вызывающих образов на публичных витринах запрещена законом о защите детей. За нарушение магазину может грозить штраф или приостановка работы на 90 суток по жалобе в антимонопольную службу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоАлександра БахтинаЕкатерина Ефимцева

