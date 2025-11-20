Жертвам "тихого увольнения" предложили выплачивать компенсацию в России

Для москвичей, столкнувшихся с практикой "тихого увольнения", когда сотрудников вынуждают увольняться по собственному желанию из-за токсичной атмосферы или неэффективного руководства, появилась важная законодательная инициатива.

Институт исследования проблем современной политики предложил выплачивать таким работникам компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат. Соответствующее предложение уже направлено в министерство труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.