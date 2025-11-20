Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 09:15

Общество

Жертвам "тихого увольнения" предложили выплачивать компенсацию в России

Жертвам "тихого увольнения" предложили выплачивать компенсацию в России

Россиянам напомнили про штрафы за ущерб от фейерверка или салюта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 20 ноября

Россиянам рассказали, когда могут уволить за сон на работе

Электронное пенсионное удостоверение появилось у московских пенсионеров

Сергей Собянин ответит в прямом эфире на вопросы москвичей 3 декабря

Искусственный интеллект претендует на звание "Человек года" по версии Time

Новая волна простудных заболеваний прошла по Москве

Социальный фонд России ввел электронные пенсионные удостоверения для москвичей

Девятиклассники, провалившие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

Для москвичей, столкнувшихся с практикой "тихого увольнения", когда сотрудников вынуждают увольняться по собственному желанию из-за токсичной атмосферы или неэффективного руководства, появилась важная законодательная инициатива.

Институт исследования проблем современной политики предложил выплачивать таким работникам компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат. Соответствующее предложение уже направлено в министерство труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика