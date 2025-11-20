Электронное пенсионное удостоверение появилось у московских пенсионеров

Московские пенсионеры получили доступ к электронным удостоверениям. Социальный фонд России начал автоматически формировать цифровые версии документов с QR-кодами, которые отображаются в личных кабинетах на портале "Госуслуги".

Цифровое удостоверение позволяет подтверждать право на льготы без предъявления бумажного документа. Новым пенсионерам QR-код станет доступен через 10 дней после назначения пенсионных выплат. При этом ранее выданные бумажные и пластиковые удостоверения сохраняют свою силу, и менять их не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.