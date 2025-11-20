Социальный фонд России ввел электронные пенсионные удостоверения для москвичей

Для всех пенсионеров Москвы стала доступно электронное пенсионное удостоверение. Социальный фонд России ввел цифровой документ с QR-кодом, который автоматически появляется в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Новые пенсионеры смогут получить QR-код через 10 дней после оформления пенсионных выплат. При этом традиционные бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать, менять их не нужно.

