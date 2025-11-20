Форма поиска по сайту

20 ноября, 07:45

Общество

Социальный фонд России ввел электронные пенсионные удостоверения для москвичей

Девятиклассники, провалившие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

Услуга аренды семьи появилась в Москве

Самые необычные имена новорожденных представили в Санкт-Петербурге

Орион и Даромир вошли в список редких мужских имен в Санкт-Петербурге

280 детей родились в Москве 19 ноября

Экспедиция Федора Конюхова посетила российскую станцию "Беллинсгаузен" в Антарктиде

ЦБ РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных финансовых компаний с начала года

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 20 ноября

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывани в окна соседей

Для всех пенсионеров Москвы стала доступно электронное пенсионное удостоверение. Социальный фонд России ввел цифровой документ с QR-кодом, который автоматически появляется в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Новые пенсионеры смогут получить QR-код через 10 дней после оформления пенсионных выплат. При этом традиционные бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать, менять их не нужно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Егор БедуляПолина Брабец

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

