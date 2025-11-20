Орион и Даромир вошли в список редких мужских имен в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнародовали перечень самых необычных имен, которые жители города давали новорожденным в этом году. Среди редких мужских имен отмечены Орион, Даромир, Мефодий и Кондрат, а среди женских – Феофания, Авдотья и Вячеслава.

При этом классические имена продолжают пользоваться популярностью. В пятерке лидеров среди имен для девочек остаются Анна, София, Мария, Ева и Василиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.