Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывани в окна соседей

Граждан предупредили о реальной уголовной ответственности за подглядывание в окна соседей. Как пояснили юристы, такие действия квалифицируются как вмешательство в частную жизнь, что является уголовным преступлением.

Для возбуждения дела пострадавшим необходимо обратиться в полицию с заявлением, приложив фотографии и видеозаписи нарушителя. В случае доказательства вины фигуранту грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

