Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 07:15

Общество

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывани в окна соседей

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывани в окна соседей

Очевидцы прислали кадры со снегом в Москве

В России подорожали новогодние украшения

Дожди и теплая погода продлятся в Москве до конца рабочей недели

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 21 ноября

"Миллион вопросов": дерматолог рассказал, как восстановить кожу после 30 лет

В ГД предложили ужесточить требования для магазинных готовых блюд

"Вопрос спорный": в России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака

ФАС проверит формирование цен на маркетплейсах

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК после жалоб жильцов

Граждан предупредили о реальной уголовной ответственности за подглядывание в окна соседей. Как пояснили юристы, такие действия квалифицируются как вмешательство в частную жизнь, что является уголовным преступлением.

Для возбуждения дела пострадавшим необходимо обратиться в полицию с заявлением, приложив фотографии и видеозаписи нарушителя. В случае доказательства вины фигуранту грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика