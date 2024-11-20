Телезрительница Москвы 24 показала прогулку с собакой в снегу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жительница Клинского района Московской области прислала видео прогулки с собакой породы сиба-ину. Там, в отличие от Москвы, снег не тает. В то же время в Ступине за 10 дней до декабря все еще растут розы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.