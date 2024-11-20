Фитнес-тренеры и нутрициологи зарабатывают за счет россиян до 200 тыс рублей в месяц

Эксперты подсчитали, что фитнес-тренеры и нутрициологи зарабатывают на тех, кто не может самостоятельно следить за своим питанием и физической нагрузкой, до 200 тысяч рублей в месяц.

В связи с этим Москва 24 запустила опрос в своем телеграм-канале. Участникам предлагалось ответить, как они следят за своим режимом. 25% опрошенных заявили, что все делают правильно, остальные (75%) рассказали, что не считают калории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.