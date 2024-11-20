Главк МЧС России призвал москвичей быть осторожными в непогоду

В связи с ожидающимся усилением ветра до 17 метров в секунду столичный главк МЧС России призывает горожан обходить шаткие конструкций и деревья. Кроме того, комплекс городского хозяйства предупреждает водителей о вероятности гололедицы и просит соблюдать дистанцию и скоростной режим.

21 ноября синоптики прогнозируют небольшое потепление. Так, днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов, а ночью опустятся до 5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.