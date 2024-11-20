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20 ноября, 13:15

Общество

Главк МЧС России призвал москвичей быть осторожными в непогоду

Главк МЧС России призвал москвичей быть осторожными в непогоду

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В связи с ожидающимся усилением ветра до 17 метров в секунду столичный главк МЧС России призывает горожан обходить шаткие конструкций и деревья. Кроме того, комплекс городского хозяйства предупреждает водителей о вероятности гололедицы и просит соблюдать дистанцию и скоростной режим.

21 ноября синоптики прогнозируют небольшое потепление. Так, днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов, а ночью опустятся до 5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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