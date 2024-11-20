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20 ноября, 07:30

Общество

В МЧС России подготовились к приходу холодов

В МЧС России подготовились к приходу холодов

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Сотрудники МЧС России проверили на готовность более шести тысяч пунктов обогрева на дорогах страны. Такая процедура обычно проводится в преддверии зимы. Спасатели готовят посты, чтобы при сильных морозах или снегопадах водители могли согреться, выпить горячий чай, зарядить телефон и получить помощь, если она необходима.

Большая часть из этих пунктов – стационарные и организуются в общественных местах. При этом в МЧС подготовили и более тысячи подвижных точек и свыше пятисот мобильных. Их общая вместимость составляет порядка 360 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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