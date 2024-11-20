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20 ноября, 07:30

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Новости регионов: город Орск накрыло плотным смогом

Новости регионов: город Орск накрыло плотным смогом

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Город Орск в Оренбургской области накрыло плотным смогом. Люди жалуются на неприятный запах. Погода безветренная, поэтому серая дымка медленно опускается на город. Местные жители надеются, что сбудутся прогнозы синоптиков, которые, кроме тумана и осадков, обещают в ближайшие сутки усиление ветра.

Сотни большегрузов заблокировали дороги к Волгограду. Фурам временно запретили въезд, чтобы не было пробок в день футбольного товарищеского матча между сборными России и Сирии. Горожан также попросили пересесть на общественный транспорт. По некоторым данным, в этот день из Волгограда исчезли даже мусоровозы.

В Сочи местный житель въехал на своем автомобиле в пешеходный переход. За рулем находился 67-летний мужчина, который отказался от проверки на алкогольное опьянение. В результате водителя отправили в отделение полиции, а автомобиль – на спецстоянку. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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