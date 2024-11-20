20 ноября, 07:15Общество
Новый сервис появился на портале "Госуслуги"
На портале "Госуслуги" появился новый сервис под названием "Жизненная ситуация". Он позволяет восстановить потерянные документы – паспорт, полис ОМС, водительское удостоверение и другие.
Сервис также позволяет узнать номер утраченного СНИЛС и ИНН, а еще – поменять российский паспорт при смене фамилии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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