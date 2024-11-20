Новый сервис появился на портале "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" появился новый сервис под названием "Жизненная ситуация". Он позволяет восстановить потерянные документы – паспорт, полис ОМС, водительское удостоверение и другие.

Сервис также позволяет узнать номер утраченного СНИЛС и ИНН, а еще – поменять российский паспорт при смене фамилии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.