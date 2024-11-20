Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 07:15

Общество

Новый сервис появился на портале "Госуслуги"

Новый сервис появился на портале "Госуслуги"

Метеозависимых москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Москва 24 разобралась, какие раритетные новогодние игрушки выбирают москвичи

Новости часа: порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове

Официальный логотип 80-летия Победы представили в Москве

В Москве ожидаются заморозки в ночь на 20 ноября

В литературном Музее Льва Толстого открыли проект виртуальной хроники

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона

На портале "Госуслуги" появился новый сервис под названием "Жизненная ситуация". Он позволяет восстановить потерянные документы – паспорт, полис ОМС, водительское удостоверение и другие.

Сервис также позволяет узнать номер утраченного СНИЛС и ИНН, а еще – поменять российский паспорт при смене фамилии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика