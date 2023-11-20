Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 20:00

Общество

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новорожденные щенята были найдены в мусоропроводе на Зеленом проспекте в столице

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Эксперты рассказали, как в РФ работает закон об ответственном обращении с животными

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 24 ноября

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготу по оплате ЖКУ и связи в Москве теперь можно оформить только онлайн. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

За семь лет москвичи арендовали свыше 230 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Реставрация дома купцов Марковых в Каретном Ряду завершится в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Читайте также
обществогородстроительствомэр МосквывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика