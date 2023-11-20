Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготу по оплате ЖКУ и связи в Москве теперь можно оформить только онлайн. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

За семь лет москвичи арендовали свыше 230 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Реставрация дома купцов Марковых в Каретном Ряду завершится в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.