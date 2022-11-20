На "Авито" предложили установить приложения банков, удаленные из App Store. Среди них – приложения Сбербанка, ВТБ и других банковских организаций.

Эксперты порекомендовали относиться к таким услугам осторожно – есть шанс дать злоумышленникам доступ к своим персональным данным.

Сколько стоят такие услуги, как не попасться в руки мошеников и можно ли вернуть приложения самостоятельно? Подробнее – на телеканале Москва 24.