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Общество

Россияне потратили в ресторанах и барах на четверть меньше, чем в прошлом году

Россияне потратили в ресторанах и барах на четверть меньше, чем в прошлом году

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Средний чек россиян в ресторанах и барах в первой половине ноября в годовом выражении снизился на 26%, сообщают в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс". По словам опрошенных аналитиков, тенденция может быть связана с желанием жителей РФ сэкономить в преддверии Нового года.

Средний чек на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, что на 26% ниже аналогичного периода прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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