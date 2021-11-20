Циклон "Ульрих" накрывает Москву

Москву накрывает циклон "Ульрих". На улице идет мокрый снег с дождем.

Циклон сформировался в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

