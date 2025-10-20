Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 14:15

Общество

Работодатели стали чаще нанимать сотрудников старше 55 лет

Работодатели стали чаще нанимать сотрудников старше 55 лет

Столичные шеф-повара провели мастер-классы для студентов колледжей

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

"Доктор 24": врач рассказала, почему антибиотики могут ухудшить слух

"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 20 октября

Россияне проводят онлайн 4,5 часа ежедневно

Бюджет Москвы на ближайшие три года будет социально-ориентированным

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

Туман начал рассеиваться в Москве

Сотрудников старше 55 лет стали охотнее принимать на работу. Согласно данным сервиса по поиску места трудоустройства, в 2025 году соискателям этой возрастной категории направлено 2,5 миллиона приглашений на вакансии. Это на 75% больше, чем в прошлом году. При этом 1,7 миллиона предложений получили женщины.

Также растет число резюме от людей старшего возраста, которые ищут работу через сервис. Больше всего вакансий было опубликовано в Москве, рост приглашений также наблюдается в Псковской и Воронежской областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика