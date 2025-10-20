Работодатели стали чаще нанимать сотрудников старше 55 лет

Сотрудников старше 55 лет стали охотнее принимать на работу. Согласно данным сервиса по поиску места трудоустройства, в 2025 году соискателям этой возрастной категории направлено 2,5 миллиона приглашений на вакансии. Это на 75% больше, чем в прошлом году. При этом 1,7 миллиона предложений получили женщины.

Также растет число резюме от людей старшего возраста, которые ищут работу через сервис. Больше всего вакансий было опубликовано в Москве, рост приглашений также наблюдается в Псковской и Воронежской областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

