Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 13:15

Общество

Столичные шеф-повара провели мастер-классы для студентов колледжей

Столичные шеф-повара провели мастер-классы для студентов колледжей

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

"Доктор 24": врач рассказала, почему антибиотики могут ухудшить слух

"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 20 октября

Россияне проводят онлайн 4,5 часа ежедневно

Бюджет Москвы на ближайшие три года будет социально-ориентированным

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

Туман начал рассеиваться в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 20 октября

Шеф-повара известных московских ресторанов провели мастер-классы для студентов колледжей к Международному дню повара.

Юные кулинары узнали секреты замеса теста, ферментации, раскатки и подбора ингредиентов, а также приготовили несколько блюд под руководством мастеров. Студенческие команды также приняли участие в конкурсе, в котором готовили авторские блюда из сезонных продуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика