Столичные шеф-повара провели мастер-классы для студентов колледжей

Шеф-повара известных московских ресторанов провели мастер-классы для студентов колледжей к Международному дню повара.

Юные кулинары узнали секреты замеса теста, ферментации, раскатки и подбора ингредиентов, а также приготовили несколько блюд под руководством мастеров. Студенческие команды также приняли участие в конкурсе, в котором готовили авторские блюда из сезонных продуктов.

