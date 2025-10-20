В Москве усилили контроль за регистрацией в съемных квартирах. Для граждан штраф составит до 5 тысяч рублей, а для хозяев квартир, которые не оформляют жильцов, – до 7 тысяч рублей. Юридические лица могут потерять до 800 тысяч рублей.

Временная регистрация оформляется, когда гражданин более 90 дней находится в субъекте, в котором у него не имеется регистрации. Это необходимо для того, чтобы правоохранительные органы могли в случае необходимости найти человека.

