Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 07:30

Общество

В Москве усилили контроль за регистрацией в съемных квартирах

В Москве усилили контроль за регистрацией в съемных квартирах

Депутаты ГД предложили обеспечивать пассажиров поездов питанием при задержках

Жители столичного ЖК решили бороться с неправильной парковкой с помощью кефира

"Утро": температура воздуха в Москве составит 9 градусов 20 октября

Теплая неделя с затяжными дождями ожидается в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Дожди будут идти почти каждый день в Москве на следующей неделе

Дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

"Новости дня": пособия проиндексируют выше инфляции в Москве с 1 января

"Новости дня": акцию по высадке кленов организовали в Строгине в честь Дня отца

В Москве усилили контроль за регистрацией в съемных квартирах. Для граждан штраф составит до 5 тысяч рублей, а для хозяев квартир, которые не оформляют жильцов, – до 7 тысяч рублей. Юридические лица могут потерять до 800 тысяч рублей.

Временная регистрация оформляется, когда гражданин более 90 дней находится в субъекте, в котором у него не имеется регистрации. Это необходимо для того, чтобы правоохранительные органы могли в случае необходимости найти человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика