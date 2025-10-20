Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве с начала октября

"Атмосфера": 8 градусов ожидается в Москве днем 18 октября

Годовалой девочке удалили редкое сосудистое образование в клинике Рошаля

Сергей Собянин поздравил молодоженов, расписавшихся в новом Дворце бракосочетаний в Митине

"Атмосфера": 8 градусов ожидается в Москве вечером 17 октября

В Сети появилось видео, на котором сотрудник магазина опрокинул тележку и начал танцевать

Устойчивый снежный покров появится в Москве в конце ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 октября

"Утро": скорость ветра 17 октября в Москве составит 3–7 м/с

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В столице прошел гала-концерт в рамках инклюзивного международного фестиваля. В отборочных этапах приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из разных регионов России и стран СНГ. 50 финалистов, среди которых ребята из ДНР и ЛНР, выступили на одной сцене со звездами.

"Онкология молочной железы – распространенное заболевание среди женщин, и самым эффективным способом борьбы с ним является ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования, который рекомендуется каждой женщине начиная с 40 лет, остается маммография. И сегодня мы стараемся обеспечить доступ к качественной диагностике, а при необходимости и к эффективному лечению, широкому кругу москвичек. Мы непрерывно ведем работу в этом направлении: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медпомощи. Количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. А с начала текущего года у более 5,5 тысячи москвичек злокачественные новообразования молочной железы были выявлены на ранней стадии", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация от гриппа. Дети могут привиться в школах и детсадах. Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД.

Читайте также
обществомедицинагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика