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20 октября, 12:00

Общество

Водитель показал видео с дорожной ситуацей в Чехове

Водитель показал видео с дорожной ситуацей в Чехове

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Водитель из города Чехов поделился видео с необычной ситуации на дороге. На кадрах видно, как компания мужчин начала переходить дорогу, но вдруг один из них бросился прямо к подъезжающему автомобилю, присел и после отправился дальше.

Ранее пассажиры столичного метро обратили внимание на мужчину с гирями. Судя по кадрам, суммарный вес всей экипировки составил примерно 15–20 килограммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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