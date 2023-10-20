Водитель показал видео с дорожной ситуацей в Чехове

Водитель из города Чехов поделился видео с необычной ситуации на дороге. На кадрах видно, как компания мужчин начала переходить дорогу, но вдруг один из них бросился прямо к подъезжающему автомобилю, присел и после отправился дальше.

Ранее пассажиры столичного метро обратили внимание на мужчину с гирями. Судя по кадрам, суммарный вес всей экипировки составил примерно 15–20 килограммов.

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