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20 октября, 07:15

Общество

Россияне рассказали о зарплате мечты

Россияне рассказали о зарплате мечты

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Россияне рассказали о зарплате мечты. Данные опубликовало РИА Новости.

Из данных опроса следует, что больше всего хотят получать мужчины в возрасте от 35 до 45 лет – 211 тысяч рублей в месяц. Поскромнее запросы у женщин от 25 до 35 лет. Их устроят 183 тысячи рублей в месяц.

Самые скромные ожидания по зарплатам у молодежи до 25 лет. Молодые люди мечтают получать чуть больше 180 тысяч рублей. А девушки – в районе 140 тысяч.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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