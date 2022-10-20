20 октября, 17:00Общество
В Москве рассказали, как молодежь помогает участникам СВО
20 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция по теме "Своих не бросаем: как молодежь Москвы помогает участникам СВО".
Перед журналистами выступили:
- председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
- проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО МАИ, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
- первый заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты города Москвы Анастасия Маркодеева.