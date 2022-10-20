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Новости

20 октября, 17:00

Общество

В Москве рассказали, как молодежь помогает участникам СВО

В Москве рассказали, как молодежь помогает участникам СВО

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20 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция по теме "Своих не бросаем: как молодежь Москвы помогает участникам СВО".

Перед журналистами выступили:

  • председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
  • проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО МАИ, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
  • первый заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты города Москвы Анастасия Маркодеева.
обществопресс-конференция
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