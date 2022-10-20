В МГД заявили, что москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи

Москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников спецоперации. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Он подчеркнул, что тыл всегда помогал фронту. Вместе с тем, по словам депутата, в рамках акции принимают любую помощь. В настоящее время также открыт и новый сбор – для Народной милиции ЛНР.

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