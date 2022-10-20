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Общество

В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России

В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России

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В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, книгах, интернете, рекламе и кино.

Отмечается, что иностранцев будут выдворять за пределы российской территории за подобного рода пропаганду. Их также могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей.

За распространение в Сети данных, пропагандирующих у несовершеннолетних смену пола, будег грозить штраф до 4 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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