В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, книгах, интернете, рекламе и кино.

Отмечается, что иностранцев будут выдворять за пределы российской территории за подобного рода пропаганду. Их также могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей.

За распространение в Сети данных, пропагандирующих у несовершеннолетних смену пола, будег грозить штраф до 4 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.