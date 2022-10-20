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Общество

Синоптики посоветовали столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

Синоптики посоветовали столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

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Москвичам посоветовали сменить летние шины на зимние уже в этот уик-энд

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Синоптики посоветовали москвичам поменять летнюю резину на зимнюю уже в эти выходные. Дело в том, что температура в городе падает, а по ночам могут быть отрицательные показатели. Из-за этого ухудшается качество летней резины – она становится более твердой и неманевренной.

В свою очередь, Минтранс Подмосковья посоветовал водителям не менять летние шины на зимние до тех пор, пока не выпадет снег. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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