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Общество

Минобороны РФ показало обучение мобилизованных использованию гаубиц Д-30 в Забайкалье

Минобороны РФ показало обучение мобилизованных использованию гаубиц Д-30 в Забайкалье

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Министерство обороны России опубликовало кадры учебного центра в Забайкалье. Там мобилизованных обучают, как уничтожать вражескую бронетехнику из гаубиц Д-30.

Стрельбу ведут как одиночными выстрелами, так и залповым огнем. Учебные задачи отрабатывают в различных вариантах тактической обстановки. Например, при наступлении, маневренной и позиционной обороне. Также проводят тренировки с использованием стрелкового оружия и дополнительного вооружения.

Кроме того, в расписании у мобилизованных есть занятия по медицинской и топографической подготовке, радиационной и химической защите. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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