Минобороны РФ показало обучение мобилизованных использованию гаубиц Д-30 в Забайкалье

Министерство обороны России опубликовало кадры учебного центра в Забайкалье. Там мобилизованных обучают, как уничтожать вражескую бронетехнику из гаубиц Д-30.

Стрельбу ведут как одиночными выстрелами, так и залповым огнем. Учебные задачи отрабатывают в различных вариантах тактической обстановки. Например, при наступлении, маневренной и позиционной обороне. Также проводят тренировки с использованием стрелкового оружия и дополнительного вооружения.

Кроме того, в расписании у мобилизованных есть занятия по медицинской и топографической подготовке, радиационной и химической защите. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.