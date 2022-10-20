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Общество

Минобороны РФ показало кадры тренировок мобилизованных в Хабаровском крае

Минобороны РФ показало кадры тренировок мобилизованных в Хабаровском крае

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Новые экипажи танкистов скоро отправятся в зону проведения СВО. На кадрах – Хабаровский край, где призванные резервисты выполняют учебные стрельбы штатным снарядом из танков. Практические занятия проходят на полигоне Восточного военного округа.

Там на разных расстояниях установили мишени, которые имитируют боевую технику и живую силу противника. Экипажи танков для поражения целей используют не только пушки, но и пулеметы Калашникова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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