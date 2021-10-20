С 30 октября по 7 ноября в Московской области объявлены выходными днями

С 30 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены выходными днями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье занято 10 тысяч коек для пациентов с ковидом, наблюдается очень высокий уровень больных на кислороде.

По словам Андрея Воробьева, ограничения коснутся только тех, кто не привит от коронавируса. У имеющих QR-код и подтверждающие документы – сложностей не возникнет. А вот тем, кто старше 60 лет и у кого нет иммунитета, лучше оставаться в эти дни дома.