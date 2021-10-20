Правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Об этом сообщил автор инициативы Александр Хинштейн.

Ранее в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. А Госдума может приступить к его рассмотрению в ближайшее время.

Максимальное наказание может быть назначено, если преступление совершено в отношении двух и более детей или при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время пожизненный срок дают лишь рецидивистам и только если второй жертве меньше 14 лет. В документе предлагается изменить возраст до 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.